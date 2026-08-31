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Нефть взлетела после нового удара США

Нефть взлетела после нового удара США

Цены на нефть утром в понедельник выросли более чем на 2% после нового обострения конфликта США и Ирана.

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