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Вести Севастополь

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Более 14 000 школьников борются за место на «Ледоколе знаний»

Уже более 14 000 школьников участвуют в конкурсе «Ледокол знаний»! Не упустите шанс стать частью пятой арктической экспедиции «Росатома» на Северный полюс!До 7 мая продлится отборочный этап конкурса, который включает в себя онлайн-тестирование, вебинары и интеллектуальную игру.

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