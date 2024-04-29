Более 14 000 школьников борются за место на «Ледоколе знаний»

Уже более 14 000 школьников участвуют в конкурсе «Ледокол знаний»! Не упустите шанс стать частью пятой арктической экспедиции «Росатома» на Северный полюс!До 7 мая продлится отборочный этап конкурса, который включает в себя онлайн-тестирование, вебинары и интеллектуальную игру.