🌷🎈Вечером над Симферополем взлетят шары и тюльпаны Праздничную подсветку включат на телебашне в Симферополе 1 мая.
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🌷🎈Вечером над Симферополем взлетят шары и тюльпаны Праздничную подсветку включат на телебашне в Симферополе 1 мая.