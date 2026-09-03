Ростат назвал регионы России с самыми большими зарплатами и доходами

Росстат опубликовал свежую статистику по зарплатам в регионах России. Неожиданно для многих, лидером по среднему заработку стала не Москва, а далёкая Чукотка.
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