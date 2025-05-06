Спасение растений: способ дождевания от заморозков как щит от ледяного дуновения – как действует, и когда применять Ольга БезродняяДождевание при заморозках – это эффективный, хотя и трудоемкий метод защиты сельскохозяйственных культур от низких температур.
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