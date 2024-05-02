Диетолог Журавлева объяснила, почему беременным нельзя пить сок сельдерея

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. В Сети часто обсуждают «целебные» и полезные свойства сельдерея. Диетолог Полина Журавлева раскрыла, действительно ли растение настолько чудодейственно, как все говорят, и какие есть нюансы при его употреблении в повседневной жизни.
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