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SPORT24.ru

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Моссаковский сделал прогноз на «Бетис» — «Реал»: «Тотал ударов выглядит хорошим вариантом»

Моссаковский сделал прогноз на «Бетис» — «Реал»: «Тотал ударов выглядит хорошим вариантом»

Известный комментатор Михаил Моссаковский предложил свою ставку на матч четвертого тура Ла Лиги «Бетис» — «Реал Мадрид».

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