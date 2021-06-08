Арены Евро-2020: Глазго

С 11 июня по 11 июля 2021 года на 11 стадионах пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. До апреля их было 12, однако два города — Бильбао и Дублин — лишились права принимать игры Евро из-за отсутствия гарантий допуска зрителей на трибуны.