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Арены Евро-2020: Глазго

Арены Евро-2020: Глазго

С 11 июня по 11 июля 2021 года на 11 стадионах пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. До апреля их было 12, однако два города — Бильбао и Дублин — лишились права принимать игры Евро из-за отсутствия гарантий допуска зрителей на трибуны.

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