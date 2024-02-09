Главе ведомства будет доложено о ходе проведения проверки по факту травмирования малолетней в результате падения в колодец

В средствах массовой информации сообщается, что в вечернее время 8 февраля 2024 года в Свердловском районе Перми девочка упала в открытый дренажный колодец на одной из улиц Свердловского района города Перми.
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