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Нижегородская правда

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Что обсуждали переговорщики из США в Москве и Киеве

Что обсуждали переговорщики из США в Москве и Киеве

Всё внимание мировой общественности на этой неделе было приковано к турне американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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