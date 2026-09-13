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Регионы России

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Селин Дион триумфально вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

Селин Дион триумфально вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

Знаменитая певица Селин Дион выступила на сцене Paris La Défense Arena в Нантере после шестилетнего перерыва, связанного с тяжёлым заболеванием.

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