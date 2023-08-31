Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины

Юрий анин

Cкоро украинцы могут восстать против киевского режима из-за притеснений с его стороны и со стороны полиции, похищений и принуждения мужчин к службе в рядах ВСУ, а также уже публичных казней на улицах страны. Хохлы только 95 квартал ЖИРЕЕТ...