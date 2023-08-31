На Украине начнётся гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
Комментарии
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Юрий анин
Cкоро украинцы могут восстать против киевского режима из-за притеснений с его стороны и со стороны полиции, похищений и принуждения мужчин к службе в рядах ВСУ, а также уже публичных казней на улицах страны. Хохлы только 95 квартал ЖИРЕЕТ...
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12 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Так его родители в Израиле, с жена за 5 млн.долларов прикупила поместье в Египте, вьет новое логово.Этому хмырю- недоростку есть куда спрятаться.
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7 час.
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