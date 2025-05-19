"Это маркер": Военкор Котенок сообщил о бегстве двух членов украинской делегации из Стамбула

Сразу два участника переговорного процесса в Стамбуле от Украины сбежали из города.Переводчик из украинской переговорной делегации Олег Головко и помощник-секретарь Самойленко сбежали во время переговоров России и Украины в Стамбуле.
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