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В Краснодарском крае оштрафовали водителя, взлетевшего на "Ниве" над тротуаром

В Краснодарском крае оштрафовали водителя, взлетевшего на "Ниве" над тротуаром

В городе Гулькевичи Краснодарского края сотрудники ГИБДД разыскали и привлекли к административной ответственности водителя, который на большой скорости ездил по тротуару, при этом машина отрывалась от земли.

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