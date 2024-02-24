В Краснодарском крае оштрафовали водителя, взлетевшего на "Ниве" над тротуаром

В городе Гулькевичи Краснодарского края сотрудники ГИБДД разыскали и привлекли к административной ответственности водителя, который на большой скорости ездил по тротуару, при этом машина отрывалась от земли.
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