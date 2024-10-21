МИД РФ раскрыл суть заявления Киева о возможной остановке боевых действий

Слова украинских властей о возможной остановке боевых действий являются попыткой повлиять на исход президентской кампании в Соединенных Штатах Америки, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук 21 октября, сообщили РИА Новости.
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