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Царьград

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Чёрный день в истории русской космонавтики: Все свидетели погибли за секунду

Чёрный день в истории русской космонавтики: Все свидетели погибли за секунду

Пожар на космодроме тушили три дня.18 марта 1980 году – один из самых мрачных дней в истории советской космонавтики.

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