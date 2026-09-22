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Мясо курицы и индейки стремительно дорожает в России

Мясо курицы и индейки стремительно дорожает в России

ФАС проверяет обоснованность роста оптовых цен По данным Росстата, которые приводит "Коммерсантъ", в августе розничная цена на охлажденное и замороженное куриное мясо в России достигла 263,6 рубля за килограмм.

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