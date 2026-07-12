Такого от России не ждали: Паника в НАТО. Взломаны важнейшие маршруты поставок на Украину – наблюдение 24/7

Логистика НАТО оказалась под круглосуточным наблюдением Москвы. Поставки Киеву теперь как на ладони.Британская The Telegraph со ссылкой на разведку Нидерландов сообщила: русские хакеры взломали камеры на маршрутах НАТО, чтобы следить за поставками оружия в Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии