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Царьград

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Такого от России не ждали: Паника в НАТО. Взломаны важнейшие маршруты поставок на Украину – наблюдение 24/7

Такого от России не ждали: Паника в НАТО. Взломаны важнейшие маршруты поставок на Украину – наблюдение 24/7

Логистика НАТО оказалась под круглосуточным наблюдением Москвы. Поставки Киеву теперь как на ладони.Британская The Telegraph со ссылкой на разведку Нидерландов сообщила: русские хакеры взломали камеры на маршрутах НАТО, чтобы следить за поставками оружия в Украину.

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