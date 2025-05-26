9 лет предателю: Как известного актёра сериала «След» выдала любовь к Украине

За что приговорили ХабароваВ понедельник Хорошёвский районный суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии актёра сериала «След» Андрея Хабарова по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах РФ.
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