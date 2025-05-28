❗️В Симферополе завтра пройдут учения по антитеррору В администрации города сообщили, что антитеррористические учения будут проводиться с 10:00 до 13:00 в районе МБОУ СОШ № 42 на улице Мемета Аппазова.
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❗️В Симферополе завтра пройдут учения по антитеррору В администрации города сообщили, что антитеррористические учения будут проводиться с 10:00 до 13:00 в районе МБОУ СОШ № 42 на улице Мемета Аппазова.