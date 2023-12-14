Может ли Украина сражаться и победить Россию при снижении поддержки США

Поддержка США войны Украины против России стремительно слабеет. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, чтобы последний раз попытаться получить как можно больше американского оружия и помощи.
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