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Мировое обозрение

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Может ли Украина сражаться и победить Россию при снижении поддержки США

Может ли Украина сражаться и победить Россию при снижении поддержки США

Поддержка США войны Украины против России стремительно слабеет. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, чтобы последний раз попытаться получить как можно больше американского оружия и помощи.

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