Хабаровский пожарный Максим Фролов создал микроавтопарк из более ста единиц спецтехники

Инструктор по вождению пожарного автомобиля Максим Фролов из 99-й пожарно-спасательной части 21-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю создает свою коллекцию уже в течение 7 лет.
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