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Хабаровский пожарный Максим Фролов создал микроавтопарк из более ста единиц спецтехники

Хабаровский пожарный Максим Фролов создал микроавтопарк из более ста единиц спецтехники

Инструктор по вождению пожарного автомобиля Максим Фролов из 99-й пожарно-спасательной части 21-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю создает свою коллекцию уже в течение 7 лет.

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