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Курские новости

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На мине подорвались двое молодых мужчин в курском селе Жеденевка

На мине подорвались двое молодых мужчин в курском селе Жеденевка

В селе Жеденевка Хомутовского района на мине подорвались двое мужчин в возрасте 22 и 34 лет.В селе Жеденевка Хомутовского района на мине подорвались двое мужчин в возрасте 22 и 34 лет.

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