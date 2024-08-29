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За сутки через КПП Израиля прошли 216 грузовиков с гуманитарной помощью для Газы

За сутки через КПП Израиля прошли 216 грузовиков с гуманитарной помощью для Газы

В минувшую среду в сектор Газа проследовали 216 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом со ссылкой на данные Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) сообщает ТАСС.

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