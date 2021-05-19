Опубликован список компаний, которые могут попасть под санкции из-за "Северного потока-2"

Американскими журналистами 19 мая был распространен доклад Госдепа США конгрессменам. В нем фигурируют четыре российские компании и четыре судна, которые могут попасть под санкции из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Американскими журналистами 19 мая был распространен доклад Госдепа США конгрессменам. В нем фигурируют четыре российские компании и четыре судна, которые могут попасть под санкции из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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