Камала Харрис дала первое большое интервью в качестве кандидата в президенты США

Речь шла в основном о внутренних делах и критике оппонента Дональда Трампа. Международная повестка касалась отношений с Израилем, в интервью CNN Харрис не упомянула о России и УкраинеКандидат в президенты США от демократов Камала Харрис дала первое большое интервью в этом качестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии