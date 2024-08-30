Камала Харрис дала первое большое интервью в качестве кандидата в президенты США

Речь шла в основном о внутренних делах и критике оппонента Дональда Трампа. Международная повестка касалась отношений с Израилем, в интервью CNN Харрис не упомянула о России и УкраинеКандидат в президенты США от демократов Камала Харрис дала первое большое интервью в этом качестве.