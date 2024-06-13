На Крите нашли новый лабиринт возрастом 4000 лет

Круглое каменное сооружение площадью 1800 квадратных метров, которое обнаружили вблизи критского города Кастелион / © Greek Culture Ministry Министерство культуры Греции уже назвало новую находку «уникальной и чрезвычайно интересной».
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