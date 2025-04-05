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Царьград

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Александр Овечкин: Новый рекорд НХЛ среди 39-летних с 40 голами в сезоне

Александр Овечкин: Новый рекорд НХЛ среди 39-летних с 40 голами в сезоне

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтона», установил новый рекорд НХЛ для 39-летних, забросив 40 шайб в сезоне.

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