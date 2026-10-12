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Газета.ру

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AJHG: особенности Х-хромосомы могут повышать риск аутизма у мужчин в четыре раза

AJHG: особенности Х-хромосомы могут повышать риск аутизма у мужчин в четыре раза

Ученые Медицинского колледжа Бейлора и Института неврологических исследований имени Дункана обнаружили генетические особенности, которые могут объяснять, почему аутизм диагностируют примерно в четыре раза чаще у мужчин, чем у женщин.

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