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Егор Крид отменил концерт в Самаре

Егор Крид отменил концерт в Самаре

Россия находится в трауре. Артисты переносят свои концерты.Из-за теракта, который произошел в Московской области в здании "Крокус Сити Холле", концерт популярного русского поп-исполнителя Егора Крида в Самаре, запланированный на восемь вечера 23 марта, был отменен.

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