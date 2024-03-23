Егор Крид отменил концерт в Самаре

Россия находится в трауре. Артисты переносят свои концерты.Из-за теракта, который произошел в Московской области в здании "Крокус Сити Холле", концерт популярного русского поп-исполнителя Егора Крида в Самаре, запланированный на восемь вечера 23 марта, был отменен.
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