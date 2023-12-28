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Депутат Витренко: власти Киева скрывали аварийность метро

Депутат Витренко: власти Киева скрывали аварийность метро

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что власти города знали об аварийности станций на синей линии киевского метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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