Депутат Витренко: власти Киева скрывали аварийность метро

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что власти города знали об аварийности станций на синей линии киевского метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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