ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В сов время было два издания Док. Ибрагимовой про акупунктуру, для неспециалистов. Я по первому ей в детстве и увлёкс...«Я ем много еды, ...
  • Людмила Семенова
    Всё хорошо в меру и регулярном разнообразии: гречка, фасоль белая и красная, горох, красный рис, нут, перловка, ну и ...Крупа, которой мо...
  • Владимир Игнатьев
    У меня всю жизнь крапивница... И аллергия на котов лет с 30....А так нормально...10 неожиданных пр...

Крупа, которой можно лечиться почти ото всего

Крупа, которой можно лечиться почти ото всего

Одна из самых полезных круп в мире, которую 85% людей несправедливо обходят стороной - пшено. Это зерно способно лечить множество болезней, начиная от ожирения и заканчивая тромбофлебитом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Кашка,да на сливочках,да с маслицем....вкуснотищаааа❤❤❤❤❤
Ответить
11 час.
Наталья Персидская
Тут написано, что пшено помогает при запорах, а в других местах, что вызывает запоры))) Так же и по остальным позициям
Ответить
10 час.
Людмила Семенова
Всё хорошо в меру и регулярном разнообразии: гречка, фасоль белая и красная, горох, красный рис, нут, перловка, ну и пшено, конечно, должны быть в рационе. И всё полезнее макарон в любом виде. Картоха - вне конкуренции!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх