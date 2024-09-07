Одна из самых полезных круп в мире, которую 85% людей несправедливо обходят стороной - пшено. Это зерно способно лечить множество болезней, начиная от ожирения и заканчивая тромбофлебитом.
Крупа, которой можно лечиться почти ото всего
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Кашка,да на сливочках,да с маслицем....вкуснотищаааа❤❤❤❤❤
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11 час.
Наталья Персидская
Тут написано, что пшено помогает при запорах, а в других местах, что вызывает запоры))) Так же и по остальным позициям
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10 час.
Людмила Семенова
Всё хорошо в меру и регулярном разнообразии: гречка, фасоль белая и красная, горох, красный рис, нут, перловка, ну и пшено, конечно, должны быть в рационе. И всё полезнее макарон в любом виде. Картоха - вне конкуренции!
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7 час.
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