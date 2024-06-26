Экспортный акселератор запустят в Москве для компаний из сферы высоких технологий

В Москве запускается новый экспортный акселератор для высокотехнологичных компаний. Московский экспортный центр (МЭЦ) объявил о запуске программы, которая поможет российским предпринимателям выйти на зарубежный рынок и начать тестировать новые рынки.
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