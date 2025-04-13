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Царьград

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Цены на пасхальные куличи в России выросли до рекордных 234 рубля

Цены на пасхальные куличи в России выросли до рекордных 234 рубля

В России за год средняя стоимость приготовления пасхального кулича увеличилась на 10,8%, достигнув 234,3 рубля.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
И кто же это у нас такой исполнительный в редакции, что &quot;лайкает&quot; эту новость?
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