Несколько десятилетий назад граждане открещивались от этой еды, но сегодня за нее выкладывают баснословные суммы.

Эпоха Советского Союза запомнилась серьезным дефицитом. Граждане регулярно стояли в длинных очередях за всем: от мебели и одежды до основных продуктов питания, которые сегодня можно приобрести за считанные минуты.
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