15 человек, в чьи руки попали такие находки, что обзавидоваться можно

Поход в магазин секонд-хенда — это своего рода приключение! Там можно совершенно случайно наткнуться на множество удивительных диковинок: от уникального декора и крутой мебели до странной одежды и причудливых безделушек.
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