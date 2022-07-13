Программа капремонта многоквартирных домов в 2022 году в Дзержинске уже выполнена на треть. Об этом сообщил глава города Иван Носков, который оценил ход работы на нескольких объектах — на улицах Октябрьской, Гагарина, Кирова и Парковая аллея.