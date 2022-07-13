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Программа капремонта многоквартирных домов в 2022 году в Дзержинске уже выполнена на треть

Программа капремонта многоквартирных домов в 2022 году в Дзержинске уже выполнена на треть. Об этом сообщил глава города Иван Носков, который оценил ход работы на нескольких объектах — на улицах Октябрьской, Гагарина, Кирова и Парковая аллея.

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