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Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в матче с «Вашингтоном». У него 4+7 в 55 играх

Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в матче с «Вашингтоном». У него 4+7 в 55 играх

Владислав Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в матче с «Вашингтоном». Защитник «Кингс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (4:2).

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