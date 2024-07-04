«Интер Майами» выиграл 4 матча подряд без Месси и Суареса. Команда лидирует в таблице Восточной конференции

Команда тренера Херардо Мартино обыграла «Шарлотт» (2:1) в матче регулярного чемпионата МЛС. Это четвертая победа подряд для «Интер Майами» после того, как футболисты команды Лионель Месси и Луис Суарес отправились в сборные Аргентины и Уругвая соответственно для участия в Кубке Америки.