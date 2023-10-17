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Путин заявил, что встреча с президентом Вьетнама будет насыщенной

У России и Вьетнама большая повестка дня, встреча пройдет насыщенно и плодотворно. Об этом 17 октября заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, передает РИА «Новости».

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