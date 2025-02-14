Российский газ как символ братства. Приднестровье спасено от холода

Зима 2023 года могла стать одной из самых трагических страниц в истории Приднестровья. После недружественных шагов Киева, прекратившего транзит российского газа, и отказа прозападного правительства Молдавии от выполнения договоренностей с "Газпромом", республика оказалась в ледяной ловушке.