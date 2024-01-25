Путин посмеялся над словами вице-премьера о велодорожке длинной 130 км

Президент России Владимир Путин посмеялся над словами вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который рассказал о том, что вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым он опробовал "прекрасную велодорожку длинной 130 км".
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