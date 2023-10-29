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Избежать катастрофы – вот наша цель: Александр Артамонов об изнанке СВО

Избежать катастрофы – вот наша цель: Александр Артамонов об изнанке СВО

Быть ли большой европейской войне, зачем Украину манят в ЕС и почему России категорически нельзя вести переговоры с киевским режимом? Военный эксперт Александр Артамонов, который точно спрогнозировал провал так называемого украинского "контрнаступа", дал ответы на все эти вопросы.

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