Избежать катастрофы – вот наша цель: Александр Артамонов об изнанке СВО

Быть ли большой европейской войне, зачем Украину манят в ЕС и почему России категорически нельзя вести переговоры с киевским режимом? Военный эксперт Александр Артамонов, который точно спрогнозировал провал так называемого украинского "контрнаступа", дал ответы на все эти вопросы.