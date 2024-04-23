Жителей Алтая попросили не прибираться на месте преступления

Некоторые стесняются беспорядка в доме и делают уборку до приезда полиции Жителей Алтайского края попросили не стесняться беспорядка и не делать уборку, если в доме произошло преступление, пишет газета Хабарского района "Вестник целины".
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