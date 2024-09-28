Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и России

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Пьер из Сенегала, Вэн из Китая и Любовь из Молдовы очень разные, но в Севастополе их объединили сразу две вещи: Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" и способность схватывать налету новые впечатления о России.