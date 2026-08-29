Что с бензином на трассе М-4 "Дон" 29 августа: цены, очереди, лимиты и правила

На трассе М-4 "Дон" 29 августа сохраняется высокая загрузка АЗС.По состоянию на утро 29 августа 2026 года обстановка на федеральной трассе М-4 "Дон" остается напряженной, но рабочей.
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