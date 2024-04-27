Correio Braziliense: Полиция не нашла взрывчатку в российском посольстве в Бразилии Военная полиция города Бразилиа, являющегося столицей Бразилии, не нашла взрывчатых веществ в российском посольстве, проверив все помещения после информации о минировании, пишет газета Correio Braziliense.