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Correio Braziliense: Полиция не нашла взрывчатку в российском посольстве в Бразилии

Correio Braziliense: Полиция не нашла взрывчатку в российском посольстве в Бразилии Военная полиция города Бразилиа, являющегося столицей Бразилии, не нашла взрывчатых веществ в российском посольстве, проверив все помещения после информации о минировании, пишет газета Correio Braziliense.

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