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Илон Маск против федеральных чиновников США: отчёты под вопросом

Илон Маск против федеральных чиновников США: отчёты под вопросом

Илон Маск потребовал от американских чиновников отчёт за неделю под угрозой увольнения. Однако Управление по управлению персоналом предоставило ведомствам право самостоятельно решать, необходимо ли следовать этому требованию.

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