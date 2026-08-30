Лантратова заявила о непрерывных переговорах с Украиной по обмену пленными

Россия продолжает переговоры с Украиной по обмену военнопленными и гражданскими. Работа по этому вопросу идёт непрерывно, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
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