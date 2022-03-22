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Тренер «Нефтехимика» считает, что клуб готов к РПЛ: «Регламент нельзя менять в конце сезона. У нас стабильное финансирование»

Кирилл Новиков заявил, что «Нефтехимик» готов выступать в РПЛ. Главный тренер нижнекамского клуба высказался на фоне возможного введения моратория на вылет из Премьер-лиги.

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